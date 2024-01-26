В Украине предлагают разрешить всем предприятиям бронировать работников, но есть условие: СМИ раскрыли детали

В Верховной Раде готовят законопроект, которым народные депутаты предлагают разрешить бронировать работников разных категорий. Для этого предприятия должны будут платить ежемесячный платеж, гарантирующий отсрочку от мобилизации.

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Как пишет Forbes, депутаты экономического комитета Рады в течение нескольких недель работали над новым законопроектом. Главное отличие от предложенной в конце 2023 года концепции Офиса президента, по данным издания, – отказ от привязки к размеру заработной платы и отчислениям налогов на доходы физлиц (НДФЛ) или Единого социального взноса (ЕСВ).

В частности, в документе предлагается установить ежемесячный фиксированный платеж, после уплаты которого предприятие сможет забронировать работника вне зависимости от его должности.

Главное условие – компания должна работать "в белую" и платить налоги в государственный бюджет.

"Установление любых критериев (по зарплате. – Ред.) будет восприниматься обществом как разделение на классы. На предприятии могут самостоятельно выбирать, кого из сотрудников хотят забронировать", – объяснил изменение концепции глава экономического комитета и соавтор законопроекта Дмитрий Наталуха.

По его словам, идея законопроекта – дать возможность бронировать важный персонал всем предприятиям, а не только тем, которые Кабмин определил критически важными. К примеру, СТО, ремонтирующие машины и для военных, тоже должны иметь возможность забронировать сотрудников.

Вариант платы за бронирование, который рассматривается сейчас, – к 1,5% военного сбора прибавляется фиксированная ставка в размере 20 тыс. грн.

В черновой версии законопроекта говорится, что минимум 3,4 млн мужчин имеют неустановленный статус для экономики Украины: не трудоустроены, не находятся в Силах обороны, не находятся за границей и не имеют инвалидности.

Фиксированная ставка за бронирование, по разным сценариям, может принести бюджету от 18 млрд грн до 155 млрд грн в год, пишет Forbes.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине изменился порядок бронирования работников предприятий ОПК. Такую отсрочку оборонные компании будут выдавать своим сотрудникам без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

– В настоящее время в Украине граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых критически важных предприятиях, говорится в материале OBOZ.UA. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку в шесть месяцев, однако иногда ее теряют, для этого может быть шесть причин для потери брони.

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