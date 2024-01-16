В Украине упростился порядок бронирования работников оборонно-промышленного комплекса: что изменилось

В Украине изменился порядок бронирования военнообязанных работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Такую отсрочку оборонные компании будут выдавать своим сотрудникам без ограничений по количеству и без учета дефицитности их военной специальности.

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Об этом идет речь на сайте Министерства экономики Украины. Отмечается, что нововведения вытекают из изменений, внесенных правительством в Постановление №76 от 27 января 2023 года. Решение было принято на заседании Кабмина 16 января.

Теперь работников сферы ОПК будут бронировать:

– не учитывая их воинское звание, возраст и военно-учетную специальность;

– без ограничений в количестве.

Как отметил заместитель Министра экономики Украины Игорь Фоменко, такие изменения позволят усилить потенциал украинского ОПК и обеспечить оборонные предприятия возможностью стабильно работать и наращивать объемы производства.

"Наша первоочередная задача – обеспечить наших защитников и защитниц всем необходимым для одержания победы", – подчеркнул Фоменко.

Напомним, в декабре в Европейской Бизнес Ассоциации сообщалось, что в Минобороны готовят изменения к процедуре бронирования работников украинских предприятий. В основе обновленного механизма планируют заложить более понятные и прозрачные подходы к бронированию. Продолжается работа над разработкой е-бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нардеп от "Слуги народа" заявила, что комитеты Рады могут приступить к рассмотрению нового законопроекта о мобилизации уже на следующей неделе. По ее словам, на сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

– Ранее предложенный Верховной Раде закон о мобилизации имел несколько пунктов, противоречащих Конституции Украины. Среди них было и предложение о мобилизации депутатов и госслужащих. В Раде нарабатывают альтернативные предложения.

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