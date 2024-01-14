В 'Слуге народа' анонсировали отсрочку от мобилизации по отдельным болезням: подробности

Народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец заявила, что комитеты Верховной Рады могут начать рассматривать новый законопроект о мобилизации уже на следующей неделе. По ее словам, на сегодняшний день в документе пытаются найти баланс между необходимостью служить и желанием защищать страну.

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В то же время она заявила, что в новом законопроекте о мобилизации предполагается отсрочка для людей с инвалидностью. Об этом Мошенец рассказала в эфире телемарафона.

Народная избранница объяснила, что новый вариант закона предполагает не предполагает не группы инвалидности, а определенные конкретные заболевания, при наличии которых человек может получить отсрочку или освобождение от службы. При этом она уточнила, что данный вопрос касается не только самих военнообязанных, но и членов их семей.

Мошенец подчеркнула, что этому вопросу уделили много внимания, потому что третья группа инвалидности, насчет которой велось много дискуссий, предполагает разные заболевания.

"Есть такие, с которыми действительно можно выполнять определенные обязанности, а есть такие, с которыми ни в коем случае нельзя. Туберкулез, о котором много говорилось. Мы понимаем, что, если человек с таким заболеванием попадает в другую группу людей – это потенциальный риск для всех. Каждый, кто попадает на защиту Украины, независимо, тыл или более передовые линии, там не должны создаваться проблемы из-за того, что человек имеет те или иные заболевания, которые нуждаются в постоянном лечении", – сказала народная избранница.

Напомним, 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект № 10378 , который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и потерю права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Офисе президента допустили, что в Раде могут проголосовать за законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями народных депутатов. 11 января Кабмин отозвал его для доработки.

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