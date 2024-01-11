Кабмин отозвал законопроект о мобилизации из Рады: что будет с другими четырьмя

В Кабинете министров Украины проголосовали за отзыв поданного в Верховную Раду законопроекта об изменениях в мобилизации. Еще четыре альтернативных остаются в статусе поданных, однако рассматриваться не будут.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железяк в своем Telegram-канале.

"Формальная процедура на самом деле – но КМУ проголосовал за отзыв законопроекта №10378. Поэтому сейчас будет обновление в системе "Рада" и он будет иметь статус "отозван". При том, что все остальные четыре альтернативных законопроекта остаются в статусе поданных и в теории могут быть когда-то рассмотрены (конечно этого не будет), – написал он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что военное командование Украины на закрытом совещании обсудило законопроект №10378, также его обсудили на заседании Согласительного совета.

По словам нардепа, не все нормы документа могут быть поддержаны. В то же время все политсилы поняли необходимость мобилизации и проект возвращают инициатору с наработанными на совещаниях предложениями.

Напомним, всего в Раду было подано пять версий законопроекта о мобилазции.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 января проект закона о мобилизации не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике – документ признали содержащим коррупционные риски.

– 9 января комитет Верховной Рады Украины по нацбезопасности отложил до среды рассмотрение законопроекта о мобилизации.

– 10 января СМИ сообщали, что законопроект, скорее всего, вернут обратно в Кабмин на доработку.