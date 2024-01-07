В Раде анонсировали существенные изменения в законопроекте о мобилизации: утвердить могут уже 9 января

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривает законопроект о изменениях в мобилизации. Отдельные его нормы подвергнутся существенным изменениям.

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Об этом 6 января сообщил глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич на своей странице в Facebook. По его словам, в обсуждении принимают участие представители Вооруженных сил и Министерства обороны Украины, в том числе главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала и министр обороны Рустем Умеров.

"Да, было горячо, оживленные дискуссии, различные аргументы, иногда даже очень эмоционально. Есть ряд дискуссионных норм, которых не одобряют члены комитета", – рассказал Завитневич.

По его словам, в настоящее время главная задача – "найти баланс между конституционными правами и необходимыми мерами для решения задач мобилизации, которые эти права ограничивают", а также учесть возможности экономики.

"Есть крайне сложные вопросы финансового обеспечения мобилизационных мер, источников покрытия потребностей. В общем, отдельные нормы законопроекта подвергнутся существенным изменениям при рассмотрении в парламенте", – сообщил глава комитета по нацбезопасности.

Финальное решение комитета по законопроекту, по словам Завитневича, планируют принять во вторник, 9 января.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабинет министров внес в парламент законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и потерю права на отсрочку для ряда граждан.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный жестко выступил против некоторых предложенных норм, в частности касающихся против привлечения в войско заключенных и судимых. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

– 4 января комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта о мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук не исключил, что документ будет вынесен на голосование уже на следующей неделе (8-14 января), но сначала его должны проработать в комитете по нацбезопасности.

– В комитете по нацбезопасности рассказали, что в ходе работы над законопроектом о мобилизации обсуждается вопрос привлечения в армию мужчин за границей.

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