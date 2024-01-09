В Раде отложили рассмотрение законопроекта о мобилизации: что происходит

Во вторник, 9 января, комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был начать рассмотрение законопроекта о мобилизации (№10378). Однако к вечеру стало известно, что комитет перенес этот вопрос на среду.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что завтра, вероятнее всего, депутаты подготовят решение о рекомендации принятия правительственного закона за основу с предложениями от комитета – они должны быть учтены до второго чтения.

В таком случае уже 11 января законопроект пойдет на голосование в первом чтении.

"Что, скорее всего, будет завтра. Одобрен текст правительственного закона (без изменений) и отдельный документ в виде решения комитета с рекомендациями, что нужно изменить. Во-первых, сейчас такого документа нет еще. Во-вторых, даже если завтра именно так проголосует комитет и послезавтра парламент, пока изложенные в решении комитета изменения все еще будут носить рекомендательный характер", – написал Железняк.

После голосования за законопроект в течение двух недель нардепы будут подавать правки в документ. Их, очевидно, будет много. После этого будет собираться рабочая группа комитета и идти подготовка ко второму чтению.

"Потом комитет и уже финальное голосование. Во время которого каждая правка может быть отклонена или учтена...я бы сейчас воздержался бы от конкретных утверждений, что точно будет в законе и что нет. Хотя бы потому, что правильный ответ – никто пока не знает точно", – отметил депутат.

Ранее мы писали о том, что в Верховную Раду внесли пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации. 9 января комитет парламента по вопросам нацбезопасности должен был принять решение по документу.

Перед этим глава комитета Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинское правительство внесло в парламент законопроект, касающийся мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Инициатором проекта стал премьер-министр Денис Шмигаль.

– Впоследствии в украинском парламенте заявили, что законопроект об изменениях в мобилизации будет "очень существенно изменен" перед голосованием. У народных депутатов есть вопросы практически к каждой статье документа.

– Законопроект о мобилизации не прошел рассмотрение в комитете по антикоррупционной политике. Там документ признали содержащим коррупционные риски.

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