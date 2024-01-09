В Раду подали пять версий законопроекта о мобилизации: что известно

В Верховную Раду внесено пять версий законопроекта об изменениях в мобилизации. Во вторник, 9 января, комитет парламента по нацбезопасности должен принять решение по документу.

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Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он пояснил, что один из внесенных проектов закона – правительственный, остальные – альтернативные, срок подачи которых уже закончился.

"По состоянию на утро уже в Раде пять версий законопроекта о мобилизации (правительственный и четыре альтернативных). Сегодня срок подачи альтернативных законопроектов истек, поэтому, наверное, это весь перечень", – написал Железняк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что согласно регламенту Рады, с сегодняшнего дня, 9 января, уже можно начинать рассматривать закон, "как минимум на комитете".

"Сейчас продолжается закрытое обсуждение у спикера с фракциями по закону. К 10:00 уже назначен комитет по вопросам обороны, где и будет принято решение по законопроекту. Притом до сих пор неизвестно, какое оно будет", – рассказал парламентарий.

Напомним, ранее глава комитета по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации, и сообщил, что 9 января его комитет примет окончательное решение по документу.

По словам Завитневича, относительно документа в парламенте шли горячие дискуссии, и теперь главная задача – найти баланс между конституционными правами и потребностями мобилизации, а также учесть возможности экономики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект № 10378, который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и потерю права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

– Главнокомандующий Валерий Залужный выступил против некоторых норм, в частности привлечения в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

– 4 января комитет Рады по нацбезопасности начал рассмотрение законопроекта. Спикер парламента Руслан Стефанчук допустил, что документ будет вынесен на голосование уже на неделе 8-14 января, но сначала его должны рассмотреть в комитете по нацбезопасности.

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