В рассмотрении законопроекта о мобилизации новый поворот: что произошло и будет ли голосование

В четверг, 11 января, Верховная Рада Украины отозвала с рассмотрения законопроект о мобилизации. Документ нельзя было голосовать в нынешнем виде.

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Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал организацию процесса по нынешнему законопроекту самой плохой из всех, которые он видел за 10 лет.

"По всей ситуации вокруг мобилизационного законопроекта можно написать методические рекомендации "Как нельзя принимать законы"", – иронически написал Гончаренко.

Глава фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в Telegram, что военное командование Украины на закрытом совещании обсудило законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Также его обсудили на заседании Согласительного совета.

"Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то не оптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", – пояснил Арахамия.

По его словам, все политсилы поняли необходимость мобилизации. Пока документ возвращают инициатору с наработанными на совещаниях предложениями.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 января законопроект о мобилизации не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике. Там документ признали содержащим коррупционные риски.

– 10 января СМИ сообщили, что законопроект о мобилизации, скорее всего, вернут обратно в Кабмин на доработку.

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