Когда Рада примет новый законопроект о мобилизации в Украине: у Зеленского назвали возможные сроки

В Верховной Раде Украины могут проголосовать за законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями народных депутатов.

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Об этом 12 января рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, за несколько недель проект нового закона может быть принят в первом и втором чтениях.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом еще дополнительных поправок, которые нужно внести", – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что при принятии законопроекта будут учтены позиции не только Комитета по нацбезопасности, но и других, в частности, антикоррупционного.

Напомним, 11 января стало известно, що Кабинет министров отозвал из Рады законопроект о мобилизации для доработки.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект № 10378 , который среди прочего предусматривает снижение призывного возраста, ответственность за уклонение и потерю права на отсрочку для ряда граждан. Также обсуждается мобилизация украинцев за границей.

– Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в частности вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

– Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что законопроект не будет вынесен на голосование, пока не будет "урегулирован".

– Глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич анонсировал существенные изменения в проекте закона о мобилизации.

– 8 января законопроект №10378 не прошел рассмотрение в Комитете по антикоррупционной политике – в нем нашли коррупционные риски.

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