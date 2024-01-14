Могут ли в Украине отменить броню для нардепов и мобилизовать их на фронт: в Раде дали ответ

Ранее предложенный Верховной Раде закон о мобилизации имел несколько пунктов, противоречащих Конституции Украины. Среди них были и предложения по мобилизации депутатов и госслужащих. В Раде нарабатывают альтернативные предложения.

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Об этом сказал заместитель председателя комитета Совета по нацбезопасности Егор Чернев. По его словам, следует разделять государственных служащих и депутатов.

В частности, уже предложена норма, чтобы государственные служащие категории Б и В до 50% по должностям подпадали под мобилизацию. Но решать это должен Кабмин.

Вопрос об отмене бронирования для нардепов и их мобилизации обсуждается. "Мы должны понимать, что должен быть легитимный парламент и легитимная страна, имеющая законодательную ветвь власти, работающую и принимающую законы, в том числе и бюджет для Министерства обороны, и законы о мобилизации", - сказал Чернев.

Нардеп добавил, что лично он готов уйти на фронт, так как уже был там в 14 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента предположили, что в Раде могут проголосовать за законопроект о мобилизации через несколько недель. Речь идет о доработанном документе с предложениями народных депутатов. 11 января Кабмин отозвал его для доработки.

Также сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против некоторых пунктов, в том числе вступления в ВСУ осужденных. А омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что в документе есть нормы, противоречащие Конституции.

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