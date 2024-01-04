Залужный на обсуждении законопроекта о мобилизации выступил против привлечения в армию заключенных и судимых – СМИ

В четверг, 4 января, парламентский комитет по нацбезопасности вместе с руководством ВСУ и Минобороны начали рассмотрение законопроекта о мобилизации в Украине. Нардепы и военное руководство обсуждали возможные правки по поводу наиболее спорных норм законопроекта. В частности, главнокомандующий Валерий Залужный жестко выступил против некоторых предложенных норм.

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Об этом сообщило издание NV, ссылаясь на источники среди участников заседания. По словам одного из нардепов, Залужный, в частности, не соглашался с привлечением в армию заключенных и судимых.

В то же время главнокомандующий в очередной раз подчеркнул, что ВСУ необходимо значительное пополнение личного состава.

"Он говорит: армия это что, для плохих людей? Это не так. Но он также сказал: мне нужны люди, россияне уже призвали 400 тыс. и на июнь готовят еще несколько сотен тысяч, до 400 тыс. Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей или вы идите сражайтесь, если не обеспечите мобилизацию", – процитировал собеседник издания Валерия Залужного.

Главнокомандующий подчеркнул, что жизнь каждого солдата будут пытаться сохранить. Перед тем, как мобилизованных отправить на фронт, они будут проходить более 2 месяцев обучения

"На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей", – подчеркнул Валерий Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ходе заседания перед нардепами выступили министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Они обосновали необходимость усиления мобилизации.

Законопроект №10378 относительно изменений в мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому в январе 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины от 18 до 60 лет, признанные пригодными для военной службы.

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