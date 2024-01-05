Кому в Украине не дадут брони от мобилизации, а кто может потерять ее: названы все категории
В январе 2024 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин-медиков призывают в войско. Некоторые категории военнообязанных в этом году могут потерять право на получение брони.
Правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года № 76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки. Кому грозит потеря брони и кто не может быть забронирован, читайте в материале OBOZ.UA.
Кто может потерять бронь от мобилизации
Как известно, граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.
Правительственное постановление №76 предусматривает шесть причин для потери брони:
– человек был уволен там, где ему выдали бронь,
– учреждение, где было предоставлено бронь, прекратило существование,
– учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не предоставляет услуги военным,
– учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины,
– по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ,
– срок действия брони истек.
Таким образом, сейчас не могут получить бронь от мобилизации прежде всего мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Кому не дадут бронь от мобилизации
Существует категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, потому что на это есть веская причина. Так, работник даже очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.
Такие специальности были определены Генеральным штабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317 это:
– стрелки,
– танкисты,
– артиллеристы,
– разведчики,
– военные, занимающиеся различными видами связи,
– специалисты по работе с радиолокационными комплексами,
– те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.
Также бронь может не получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто подлежит мобилизации в январе 2024 года и какие виды повесток выдают. Проект нового закона, который был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому призыв в армию продолжается по тем же правилам, что действовали в декабре.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!