Кому в Украине не дадут брони от мобилизации, а кто может потерять ее: названы все категории

В январе 2024 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщин-медиков призывают в войско. Некоторые категории военнообязанных в этом году могут потерять право на получение брони.

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Правила бронирования от мобилизации регулирует постановление Кабинета министров от 27 января 2023 года № 76, которым предусмотрено шесть причин потери отсрочки. Кому грозит потеря брони и кто не может быть забронирован, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто может потерять бронь от мобилизации

Как известно, граждан бронируют в основном в органах государственной власти и на некоторых предприятиях. Забронированные работники могут рассчитывать на отсрочку продолжительностью шесть месяцев, однако иногда ее теряют.

Правительственное постановление №76 предусматривает шесть причин для потери брони:

– человек был уволен там, где ему выдали бронь,

– учреждение, где было предоставлено бронь, прекратило существование,

– учреждение перестало быть важным для оборонной сферы, например, больше не предоставляет услуги военным,

– учреждение перестало быть критически важным для экономики или обеспечения жизни и деятельности граждан Украины,

– по месту работы отменен или уже выполнен мобилизационный заказ,

– срок действия брони истек.

Таким образом, сейчас не могут получить бронь от мобилизации прежде всего мужчины, которые не работают на объектах критической инфраструктуры или на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Кому не дадут бронь от мобилизации

Существует категория граждан с опытом военной службы, которые не могут получить отсрочку, потому что на это есть веская причина. Так, работник даже очень важного для государства предприятия может получить отказ в предоставлении брони, если у него есть дефицитная военно-учетная специальность.

Такие специальности были определены Генеральным штабом ВСУ. Согласно приказу Минобороны №317 это:

– стрелки,

– танкисты,

– артиллеристы,

– разведчики,

– военные, занимающиеся различными видами связи,

– специалисты по работе с радиолокационными комплексами,

– те, кто занимался защитой информации и кибербезопасностью.

Также бронь может не получить тот, кто специализируется на противолодочном и противоминном вооружении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто подлежит мобилизации в январе 2024 года и какие виды повесток выдают. Проект нового закона, который был внесен в Верховную Раду, еще не выносился на голосование, поэтому призыв в армию продолжается по тем же правилам, что действовали в декабре.

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