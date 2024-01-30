Кого могут мобилизовать в феврале 2024 и есть ли ограничения по возрасту: подробное разъяснение

В Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, согласно которым в ближайший месяц в армию могут призвать мужчин призывного возраста, не имеющих отсрочки и способных исполнять военную обязанность. Запас военнообязанных делится на две категории, в зависимости от наличия военной специальности, и на разряды по возрасту.

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Об этом говорится в статье 28 Закона О воинской обязанности и военной службе. В зависимости от возраста военнообязанных запас военнообязанных делится на два разряда: I – до 35 лет, II – до 60 лет.

Если речь идет о военнообязанных офицерского состава в запасе, то разряды по возрасту распределяются несколько иначе.

Первый разряд:

– младший офицерский состав – до 45 лет;

– старший офицерский состав: майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

– высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд:

– младший и старший офицерский состав – до 60 лет;

– высший офицерский состав – до 65 лет.

Как уточнил юрист и адвокат Ростислав Кравец, военнообязанные, достигшие 60-летнего возраста, не подлежат мобилизации, поскольку это предельный возраст пребывания в ВСУ. Однако такие мужчины имеют право присоединиться к украинскому войску по собственному желанию.

В целом мобилизации в 2024 году подлежат:

– военные, в том числе и контрактники, окончившие службу до 24 февраля 2022 года, не достигли предельного возраста пребывания на службе и пригодные по состоянию здоровья;

– мужчины в возрасте от 25 до 60 лет без опыта военной службы, пригодные по состоянию здоровья;

– мужчины в возрасте от 18 лет, согласные на контрактную службу;

– ограниченно пригодные во время военного положения мужчины с опытом и без опыта службы;

– снятые и исключенные с военного учета до 24 февраля 2022 года, полностью или ограниченно пригодны к службе во время военного положения по решению ВЛК;

– лица с инвалидностью, если они мобилизуются по собственному желанию;

– лица, имеющие право на отсрочку по семейным обстоятельствам, – только добровольно на службу по месту жительства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине ФЛП не имеет права на отсрочку от мобилизации. Также они не могут быть забронированы от мобилизации своих сотрудников.

– Представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец сообщил, что с помощью новой системы рекрутинга в ВСУ с осени 2023 уже десятки тысяч украинцев и украинок подали свои резюме на вакансии в украинской армии. Главный результат этого нововведения – в ВСУ приходят действительно мотивированные люди, которые будут служить там, где хотят.

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