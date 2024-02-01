В Минобороны объяснили, зачем нужен электронный кабинет призывника

Согласно новому проекту закона о мобилизации, в Украине будут отправлять вызовы в территориальные центры комплектования через электронный кабинет призывника. Это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека.

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Одновременно это позволит уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации. Об этом рассказал спикер Минобороны Украины Илларион Павлюк.

"Это очень удобный механизм для всех. Надо понимать, что если мы достигли ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда гораздо проще организовать систему, когда человек, имеющий специализацию водителя-механика, будет соответствующие задачи выполнять в армии", – объяснил военный чиновник.

У некоторых военнообязанных может быть страх обновления своих данных в ТЦК: мол, их "мгновенно заберут в армию". Однако, как отметил Павлюк, в Украине сейчас гораздо больше военнообязанных, чем нуждаются в Вооруженных силах. Поэтому "мгновенно забирать" никого не будут.

"Сейчас идет война и это долг всех. Мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, быстрым, более качественным для армии", - добавил спикер Минобороны.

Как сообщал OBOZ.UA, утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Кроме того, обновленный законопроект предлагает обязать некоторых граждан повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

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