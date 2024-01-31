Кому из украинцев придется снова пройти медобследование в случае принятия нового законопроекта о мобилизации: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому военнообязанные граждане получают повестки и проходят военно-врачебную комиссию (ВВК). Именно она устанавливает степень пригодности к службе в войске.

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Кабинет министров накануне внес в Верховную Раду обновленную версию законопроекта об изменениях в мобилизации. Законопроект 10449,, в частности, предлагает обязать некоторых граждан повторно пройти медицинское обследование. Кто должен будет это сделать в случае принятия закона, читайте в материале OBOZ.UA.

Кому нужно пройти повторный медосмотр

Одно из изменений, о которых говорится в тексте законопроекта, – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Согласно новой версии документа, повторный медосмотр для установления степени годности к военной службе должны пройти:

– граждане, которые были признаны ограниченно пригодными до вступления в силу нового закона и в течение девяти месяцев со дня вступления в силу подлежат повторному медицинскому обследованию с целью определения пригодности,

– мужчины от 25 до 55 лет, которым была установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных во время защиты Отечества, а также отсутствия конечности вследствие ее ампутации) до конца 2024 года должны также пройти повторный медосмотр.

Перечень болезней, состояний и физических для установления пригодности утвержден Кабмином по представлению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере здравоохранения, и центрального органа, реализующего государственную политику по национальной безопасности в военной сфере.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, ограничения для уклонистов.

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