Украинцев за границей впишут в новую мобилизацию: что их обязут делать

Измененный правительственный законопроект о всеобщей мобилизации во время военного положения в Украине предлагает внедрить новый механизм уточнения военно-учетных данных. В случае одобрения документа, он может затронуть даже граждан страны военнообязанного возраста, ныне находящихся за границей.

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В частности, украинцев хотят обязать уточнять данные в ТЦК и СП. OBOZ.UA собрал информацию, которая ныне известна о новых нормах внесенного в Верховную Раду законопроекта.

Украинцы могут обязать уточнять данные в ТЦК

В проекте закона №10449 от 30 января 2024 года говорится, что состоящие на воинском учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

В документе также написано, куда должны прийти украинцы для уточнения данных. В частности:

– в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, или в центр предоставления административных услуг;

– в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете;

– независимо от места нахождения – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в ТЦК и СП.

Стоит отметить, что поступившая в электронный кабинет призывника повестка, согласно законопроекту, имеет такую же силу, как и обычная бумажная. Поэтому привлечение к ответственности за ее игнорирование будет таким же, как за физическую повестку.

Мужчинам за границей могут изменить предоставление консульских услуг

В новом законопроекте о мобилизации также предлагают предоставлять украинцам за границей консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Речь идет о мужчинах от 18 до 60 лет.

Это касается оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины. Наличие военно-учетных документов согласно документу должен проверить консульский чиновник.

Следует отметить, что в этом законопроекте также предлагают уменьшить призывной возраст до 25 лет, а еще отменить срочную службу, заменив ее военной подготовкой. Многие нормы этого проекта закона в очередной раз вызвали резонанс в обществе.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте мобилизации обнаружили интересный нюанс о том, что в Украине смогут изымать автотранспорт на нужды ВСУ. В тексте документа говорится о военно-транспортной обязанности.

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