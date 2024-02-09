ТЦК разрешили работать круглосуточно: что это значит

Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки в Украине разрешили круглосуточную работу. Соответствующее решение 9 февраля приняло правительство.

Для этого Кабмин внес изменения в Положение о ТКЦ и СП. О нововведении проинформировал в Telegram представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук.

При проведении мобилизации и/или во время действия военного положения ТЦК и СП разрешили круглосуточно:

– рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях;

– организовывать с определенной периодичностью проведения медицинских осмотров и психологических обследований военно-врачебными комиссиями военнообязанных и резервистов (для районных ТЦК и СП);

– вести персонально-качественный учет призывников, военнообязанных и резервистов, учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время.

Как писал OBOZ.UA:

– 7 февраля 2024 года депутаты ВР проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект № 10449 о мобилизации. Ко второму чтению нардепы будут вносить в него поправки.

– Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия назвал спорные вопросы, которые хотят исправить в документе.

– Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что у Офиса омбудсмана есть девять страниц рекомендаций к тексту. Однако 6 февраля он рекомендовал поддержать проект закона в первом чтении, после чего, ко второму чтению, исправить неконституционные нормы.

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