Когда новый закон о мобилизации может вступить в силу: озвучены сроки

Верховная Рада Украины 7 февраля проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект №10449 о мобилизации. Ко второму чтению народные депутаты Украины будут вносить в него поправки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что новый закон о мобилизации, скорее всего, вступит в силу не раньше апреля.

Законопроект был принят без предложений Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Дальнейший план включает внесение правок в течение 14 дней, до 21 февраля, после чего будет проведено второе чтение.

По словам Железняка, законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля и подписан в начале марта. Соответственно, закон вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

Стоит отметить, что проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" получил поддержку 243 народных депутатов при необходимом минимуме – 226.

Напомним, что Кабмин 30 января утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в том числе наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что в тексте нового законопроекта о мобилизации, который правительство передало Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

Также в Минобороны объяснили, для чего нужен электронный кабинет призывника. Там отмечают, что это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека и уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!