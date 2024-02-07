Законопроект о мобилизации содержит антиконституционные нормы, но его нужно принимать, – омбудсман Лубинец

Законопроект №10449 о правилах мобилизации в Украине нужно принять в первом чтении, после чего, до второго чтения, урегулировать спорные моменты, заявил вечером 6 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Такой вывод омбудсман сделал после срочного совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

Свою позицию касательно документа омбудсман высказал в Telegram. В 19:15 вторника, 6 февраля, он заявил, что некоторые предложения спорные, если ориентироваться на Конституцию Украины. Замечания Лубинца к новому законопроекту заняли девять страниц.

Около 23:30 вторника омбудсман в следующим посте сообщил, что вечером 6 февраля он был на срочном совещании с Умеровым, на котором обсуждался проект закона о мобилизации.

"В результате совещания пришел к выводу, что указанный законопроект необходимо принять парламентом в первом чтении. С этим и обращаюсь к народным депутатам. Ко второму чтению замечания от Офиса омбудсмана можно урегулировать. Еще раз отмечаю быстрое положительное реагирование со стороны министра обороны Украины!" – написал Лубинец.

Ранее омбудсман отмечал противоречивые нормы в законопроекте №10449. Они были детально описаны в письме к профильному Комитету ВР Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Какие замечания были у уполномоченного Верховной Рады по правам человека:

Нормативный казус в вопросе порядка выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете или исключенных из него в установленном порядке. Здесь вопрос в отметках: формулировка "снять" и "исключить" из военного учета (которое указывается в военном билете) на практике становится проблемой, требующей урегулирования.

В законопроекте говорится и о том, что военное командование может устанавливать временное ограничение права гражданина Украины на выезд из страны. Однако согласно требованиям статьи 17 Конституции, ВСУ и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Так что эти предлагаемые изменения противоречат Конституции, писал Лубинец.

Кроме того, в законопроекте предлагают предусмотреть обязанность регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. За невыполнение хотят установить юридическую ответственность. Однако это, по мнению омбудсмана, может не соответствовать положениям Конституции Украины, Закона "О защите персональных данных", правовым позициям Конституционного суда Украины относительно официального толкования права на личную и семейную жизнь.

Как писал OBOZ.UA, ранее уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки дополнительных полномочий. При этом он подчеркивал, что для выживания Украины как государства нужен новый законопроект о мобилизации.

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