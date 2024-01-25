'Не имеют права ущемлять права граждан': омбудсмен Лубинец выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки дополнительных полномочий. Омбудсмен подчеркнул, что эти военные подразделения не должны нарушать права граждан.

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При этом он добавил, что для выживания Украины как государства нужен новый законопроект о мобилизации. Об этом Лубинец рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, когда сотрудники ТЦК и СП ущемляют права украинцев, это является прямым нарушением конституции Украины. Поэтому Лубинец выступает против предоставления дополнительных полномочий военкоматам.

"Я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения, они не имеют права ущемлять права граждан Украины. Это является прямым нарушением конституции, о котором я говорил", – сказал омбудсмен.

Он объяснил, что в Украине существуют другие органы, способные взаимодействовать с людьми, которые уклоняются от военной службы. Также омбудсмен добавил, что готов поддержать новый закон о мобилизации только в том случае, если из него уберут антиконституционные нормы.

"У нас есть другие органы, которые могут производить подобные инструментарии для людей, которые отказываются от прохождения военной службы. Но этого точно не могут делать территориальные центры комплектования. Если это будет учтено, то я буду готов поддержать предложенную редакцию", – заявил Лубинец.

По его словам, Украине как государству для выживания новый законопроект о мобилизации нужен. Однако омбудсмен намерен тщательно изучать документ. Лубинец заявил, что, если там будут противоречия в отношении конституции Украины, он снова будут выступать категорически против.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит необходимости в мобилизации еще 500 тысяч граждан. По его словам, он не получил достаточно информации о запланированных действиях и операциях, которые требовали бы такого масштабного пополнения войск.

Ранее глава государства заявил, что мобилизация в Украине – это прежде всего вопрос справедливости. Он объяснил, что военным, которые на передовой с первого дня российского вторжения, необходим отдых, а люди, пополняющие войска, должны знать, что могут рассчитывать на соответствующие подготовку и оснащение.

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