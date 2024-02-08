Законопроект о мобилизации: в Раде назвали спорные вопросы, которые хотят исправить

В среду, 7 февраля, Верховная Рада проголосовала в первом чтении новый законопроект о мобилизации №10449. Однако по некоторым спорным вопросам в парламенте до сих пор продолжаются дискуссии.

Нардепы хотят внести в проект закона ряд существенных изменений. Об этом в Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

По его словам, у депутатов остается ряд вопросов к законопроекту о мобилизации, поэтому их будут решать на уровне комитетов до голосования во втором чтении.

Арахамия отметил, что вопросы относительно людей с инвалидностью и ухаживающих за ними планируют оставить в редакции действующего законодательства. В то же время нардепы хотят изменить подход к украинцам, которые учатся на аспирантуре. При этом глава фракции подчеркнул, что финального решения пока нет, поэтому народные избранники будут искать компромисс.

В то же время нормы по блокированию личных счетов граждан он назвал неприемлемыми. К тому же Арахамия добавил, что никто в Верховной Раде не поддерживает такие санкции против украинских граждан.

"Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задание не из легких, работы будет много", – заявил Арахамия.

Напомним, 7 февраля парламентарии проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект №10449 о мобилизации. Ко второму чтению нардепы будут вносить в него поправки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что обновленный документ не будет принят, если в нем будут содержаться антиконституционные нормы. Президент Владимир Зеленский и сами нардепы этого не допустят.

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