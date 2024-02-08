'Президент не допустит': Данилов заверил, что с антиконституционными нормами закон о мобилизации не будет принят

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что обновленный законопроект о мобилизации не будет принят, если в нем будут содержаться антиконституционные нормы. Президент Владимир Зеленский и сами нардепы этого не допустят.

Такое мнение он высказал в среду, 7 февраля, в эфире программы УП. Итоги. По словам Данилова, вероятность того, что проект закона примут с нормами, которые не будут соответствовать Конституции Украины, "близка к нулю".

Он отметил, что этот документ должен быть справедливым и понятным для общества.

"Депутаты, которые несут политическую ответственность за голосование, и президент Украины не допустят того, чтобы антиконституционные нормы были в этом законе", – подчеркнул Данилов.

По его мнению, в законе о мобилизации не должно быть трактовок, "которые одни читают слева, другие читают справа".

"Он должен быть простым и понятным. Чтобы каждый человек понял, о чем идет речь. С учетом норм Конституции, которая действует на территории нашей страны", – добавил секретарь СНБО.

Напомним, что в Верховной Раде 7 февраля проголосовали в первом чтении за правительственный законопроект №10449 о мобилизации. Ко второму чтению народные депутаты Украины будут вносить в него поправки.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сказал, что до второго чтения в этом законопроекте необходимо урегулировать спорные моменты. Он отметил, что, что некоторые предложения спорные, если ориентироваться на Конституцию Украины. Замечания Лубинца к новому законопроекту заняли девять страниц.

Как сообщал OBOZ.UA, в тексте нового законопроекта о мобилизации содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

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