Немецкая пресса назвала причины кризиса на фронте в Украине: ВСУ не хватает оружия и людей

Украина находится в тяжелом военном кризисе. Вероятно, такой тяжелой ситуации не было со времен битвы за Киев в начале широкомасштабного вторжения России.

Об этом сообщает заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер. Он – фронтовой корреспондент издания, находящийся на передовой под Бахмутом.

По его словам, Украине не хватает всего оружия, солдат, технологий.

"Вероятно, это самый тяжелый военный кризис в Украине со времен наступления России на Киев в 2022 году. Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. Как репортер в Украине, я не видел такого настроения со времен полномасштабного вторжения 2022 года. Вопрос в том, поняла ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже и", - пишет он.

По его словам, драма в Украине происходит не только между Киевом и центром войны на востоке, но и между политической борьбой за власть и храбрыми солдатами на фронте, между призывами к стойкости из президентского дворца и пустыми ящиками с боеприпасами на передовой, между лозунгами "Мы должны победить и "Не стоит вести переговоры?".

Описывая поездку на восток, в частности в Славянск, журналист говорит, что это было "будто путешествие в другую страну".

" В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в кафе и ресторанах, как минимум до комендантского часа с севера, на Донбассе никто не знает, какой город станет следующим. Год назад в боях за Бахмут погибли десятки тысяч человек. Теперь идут бои за Часовой Яр и Авдеевку ", – рассказал Ронцхаймер.

По его наблюдениям, преимущество на фронте сейчас у россиян, даже несмотря на значительные потери.

" Хоть сами российские войска истощены, они идут вперед метр за метром. Число жертв огромное, иногда до тысячи человек в сутки. Но Путин по-прежнему не учитывает жизни своих солдат. Он хочет завоевания любой ценой ", – подчеркивает он.

Журналист отмечает, что военным уже давно понятно, что цель Зеленского вернуть все утраченные Россией регионы таким образом не может быть реализована и об этом нужно публично заявить.

В разговоре с репортером 27-летний лейтенант Александр откровенно заявил: "Если россияне нападут на нас десять раз, мы сможем защититься дважды. Самая большая проблема, кроме отсутствия амуниции, это нехватка солдат. Нам нужна мобилизация немедленно! люди в других регионах Украины, наверное, не понимают, как драматична ситуация", – цитирует украинского бойца Ронцхаймер.

Корреспондент Bild заключает, что Украине не хватает не только оружия, солдат и техники, но и главное – надежной поддержки со стороны США.

"С начала войны я снова и снова слышу одно: без США, без складов боеприпасов Украине будет тяжело, если не невозможно. Сейчас говорят, что Европа должна покрыть эти потребности, но вряд ли кажется реалистичным, что запасов и свободы для этого достаточно", – пишет репортер.

Как сообщал OBOZ.UA, на втором году полномасштабной войны России против Украины, международное информационное агентство Reuters попало в громкий скандал, назвав войну в Украине "кризисом". Но дальше команда исправилась и внесла изменения в свою рубрикацию.

Добавим, что Фраза "украинский кризис" стала инструментом российской пропаганды, который используется для уклонения от употребления термина "война". Пропагандисты, употребляя это высказывание, стремятся не только снизить важность так называемого конфликта, но и создать впечатление, что это якобы только внутренняя проблема Украины, не имеющая никакого отношения к России.

Напомним, что ранее в эфире телемарафона "Единые новости" появилась карта России с оккупированным украинским Крымом в составе. Изображения показали в сюжете телеканала "Мы - Украина". В сети из-за этого разразился скандал, а российские пропагандисты разнесли фейл украинских журналистов.

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