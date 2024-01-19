Назвали войну в Украине 'кризисом': агентство Reuters попало в скандал, но потом исправилось

На втором году полномасштабной войны России против Украины, международное информационное агентство Reuters попало в громкий скандал, назвав войну в Украине "кризисом". Но в дальнейшем команда поправилась и внесла изменения в свою рубрикацию.

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Об этом свидетельствует информация на сайте агентства. Несколько дней назад в сети была распространена информация, что для рубрикации материалов о войне в Украине на сайте Reuters используется формулировка "украинский кризис". При этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

Использование термина "украинский кризис" вызвало возмущение общества из-за его потенциальной искаженности ситуации и отсутствия четкого определения агрессии России.

После скандала Reuters обновило рубрики на сайте, использовав формулировку "война Украины и России".

Добавим, что фраза "украинский кризис" стала инструментом российской пропаганды, используемой для уклонения от употребления термина "война". Пропагандисты, употребляя это высказывание, стремятся не только снизить важность так называемого конфликта, но и создать впечатление, что это якобы только внутренняя проблема Украины, не имеющая никакого отношения к России.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 января, в эфире телемарафона "Единые новости" появилась карта России с оккупированным украинским Крымом в составе. Изображения показали в сюжете телеканала "Мы - Украина". В сети из-за этого разразился скандал, а российские пропагандисты разнесли фейл украинских журналистов.

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