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Назвали войну в Украине "кризисом": агентство Reuters попало в скандал, но потом исправилось

Олег Тимченко
War
1 минута
795
Назвали войну в Украине 'кризисом': агентство Reuters попало в скандал, но потом исправилось

На втором году полномасштабной войны России против Украины, международное информационное агентство Reuters попало в громкий скандал, назвав войну в Украине "кризисом". Но в дальнейшем команда поправилась и внесла изменения в свою рубрикацию.

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Об этом свидетельствует информация на сайте агентства. Несколько дней назад в сети была распространена информация, что для рубрикации материалов о войне в Украине на сайте Reuters используется формулировка "украинский кризис". При этом рядом с "украинским кризисом" была рубрика "война ХАМАС и Израиля".

Назвали войну в Украине "кризисом": агентство Reuters попало в скандал, но потом исправилось

Использование термина "украинский кризис" вызвало возмущение общества из-за его потенциальной искаженности ситуации и отсутствия четкого определения агрессии России.

После скандала Reuters обновило рубрики на сайте, использовав формулировку "война Украины и России".

Назвали войну в Украине "кризисом": агентство Reuters попало в скандал, но потом исправилось

Добавим, что фраза "украинский кризис" стала инструментом российской пропаганды, используемой для уклонения от употребления термина "война". Пропагандисты, употребляя это высказывание, стремятся не только снизить важность так называемого конфликта, но и создать впечатление, что это якобы только внутренняя проблема Украины, не имеющая никакого отношения к России.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 января, в эфире телемарафона "Единые новости" появилась карта России с оккупированным украинским Крымом в составе. Изображения показали в сюжете телеканала "Мы - Украина". В сети из-за этого разразился скандал, а российские пропагандисты разнесли фейл украинских журналистов.

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