Будут ли мобилизовывать инвалидов 3-й группы в случае принятия нового закона: детальное разъяснение

На рассмотрении Верховной Рады находится законопроект №10449, касающийся изменений в мобилизации. Народные депутаты 7 февраля большинством голосов приняли его в первом чтении, до конца марта может пройти голосование за документ во втором чтении.

В предыдущей версии проекта закона №10378 говорилось, что право на отсрочку имели не все люди с инвалидностью, а лишь те, кто имеет I или II группу инвалидности. В обновленный вариант документа также внесены изменения в норму, регулирующую мобилизацию таких граждан. Будут ли призывать в армию лиц с III группой, читайте в материале OBOZ.UA.

Подлежат ли мобилизации инвалиды III группы

Согласно новой версии законопроекта №10449, призыву во время мобилизации не подлежат:

– люди с инвалидностью,

– люди, которые согласно заключению ВВК временно непригодны для военной службы на период от 6 до 12 месяцев (с последующим пересмотром).

Следовательно, люди с инвалидностью II и III групп должны будут пройти пересмотр, кроме тех, кто получил группу в результате защиты государства.

В то же время лица с инвалидностью имеют право на прохождение службы по контракту.

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно -врачебной комиссии)", – говорится в проекте закона.

Кроме того, в документе также говорится об исключении заключения ВЛК об ограниченной пригодности. Поэтому те, кто сегодня имеет такой "диагноз", также должны будут пройти пересмотр в случае принятия законопроекта.

Как сообщал OBOZ.UA, министр юстиции Денис Малюська выступил за мобилизацию заключенных в Украине. В то же время он подчеркивает, что не всем осужденным можно доверить защиту государства.

Напомним, в законопроекте №10449 рассматривается возможность призыва граждан с судимостью на добровольной основе. При этом в Минюсте выступили за принятие более решительных мер, объяснив, что защита страны является не просто правом, но обязанностью каждого гражданина.

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