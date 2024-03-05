Не всех осужденных можно мобилизовать: Малюська рассказал об исключениях

Министр юстиции Денис Малюська положительно относится к идее мобилизации заключенных в Украине. Однако, по его мнению, не всем осужденным можно доверить защищать страну.

Министр считает, что отбор среди людей, отбывающих наказание, нужно поручить непосредственно военным. Только они могут определять, с кем им воевать.

"Нужно бы поручить военным командирам самим выбирать, кто им нужен или не нужен. Даже если это насильственные преступления – в конце концов, мы их в армию берем для того, чтобы они убивали. И те, кто умеют это профессионально делать, если по нашей оценке, это тот, кто будет правильно убивать", – сказал министр.

В целом Малюська "существенно бы не ограничивал категории осужденных, которые смогут защищать нашу страну". Однако исключения есть. Понятно, что нельзя мобилизовать тех, кто совершил преступления на военной службе. Также это касается заключённых, осужденных за преступления против государственности.

"Военные не будут в восторге, если мы будем отпускать тех, кто совершил военные преступления, например, во время прохождения службы уже наделал какой-то беды в армии. Речь не о дезертирах, а о тех, кто совершал преступления, находясь уже на военной службе. Такая категория будет исключена. Не будут подлежать совершившие преступления против государственности, что-то вроде государственных изменников", – отметил министр.

Малюська добавил, что количество людей, которые могут мобилизовать среди осужденных, с принятием такого механизма составит тысячи.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва в Вооруженные силы граждан, имеющих судимость. И хотя это предлагается на добровольной основе, в Минюсте выступили за принятие более решительных мер. Там объяснили свою позицию тем, что защита страны считается не просто правом, но обязанностью каждого гражданина.

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