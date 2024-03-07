'Есть все шансы': в Раде рассказали, когда может состояться голосование за законопроект о мобилизации в Украине

У Верховной Рады есть шансы проголосовать во втором чтении за законопроект о мобилизации в Украине уже до конца марта. При этом учитывая огромное количество поданных правок рассмотрение законопроекта в сессионном зале может затянуться.

Однако для ускорения процедуры руководство парламента, вероятно, будет согласовывать рассмотрение правок с главами депутатских фракций. Об этом во время брифинга заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, профильный комитет настроен рекомендовать парламенту рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении максимум через две недели. Также Вениславский добавил, что после решения комитета документ отправят в сессионный зал для рассмотрения.

В то же время народный избранник подчеркнул, что к законопроекту о мобилизации подано большое количество правок. Парламентарии могут настаивать на рассмотрении каждой из них, что в свою очередь также приведет к затягиванию принятия решения.

Вениславский уверен, что во избежание длительной процедуры руководство Верховной Рады будет работать с главами депутатских фракций. Нардепы могут выстроить алгоритм рассмотрения правок, чтобы избежать злоупотреблений и затягивания с принятием законопроекта.

"Я думаю, что целый месяц, конец марта – начало апреля, первая половина апреля – шансы принять этот законопроект в зале достаточно велики", – спрогнозировал Вениславский.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська положительно относится к идее мобилизации заключенных в Украине. Однако, по его мнению, не всем осужденным можно доверить защищать страну.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва в Вооруженные силы граждан, имеющих судимость. И хотя это предлагается на добровольной основе, в Минюсте выступили за принятие более решительных мер. Там объяснили свою позицию тем, что защита страны считается не просто правом, но обязанностью каждого гражданина.

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