Законопроект о мобилизации в Украине поддержали в первом чтении: что дальше

В среду, 7 февраля, Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. "За" проголосовали 243 депутата, 12 выступили против.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Законопроект был принят без предложений Комитета.

Планируется внести поправки в законопроект в течение 14 дней до 21 февраля, после чего провести второе чтение. Вероятно, законопроект будет принят в целом в последнюю неделю февраля и подписан в начале марта. Соответственно он вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

Проголосовали за законопроект депутаты из партий: "Слуга народа" - 278 голосов, "Платформа за жизнь и мир" - 17 голосов, "Голос" - 3 голоса, "За будущее" - 7 голосов, "Доверие" - 18 голосов, "Восстановление Украины" - 12 голосов, а также 8 голосов от внефракционных нардепов. "Батькивщина" и "Европейская солидарность" не голосовали за этот законопроект.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин 30 января утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Напомним, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец вечером 6 февраля заявил, что законопроект №10449 о правилах мобилизации в Украине нужно принять в первом чтении. После чего, до второго чтения, урегулировать спорные моменты. Такой вывод омбудсман сделал после срочного совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

Ранее сообщалось, что в тексте нового законопроекта о мобилизации, который правительство передало Верховной Раде 30 января, содержится положение об изъятии транспортных средств и ограничении их использования. Однако о чем идет речь, в документе не уточняется.

Отметим, что уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец выступил против предоставления сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки дополнительных полномочий. При этом он подчеркивал, что для выживания Украины как государства требуется новый законопроект о мобилизации.

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