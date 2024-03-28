Готов на 95%: в Раде рассказали, что будет с законопроектом о мобилизации

Законопроект о мобилизации по состоянию на четверг, 28 марта, готов на 95%. Комитет Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке закончил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к документу.

Но это не значит, что он готов к голосованию. Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Комитет по вопросам обороны сегодня завершил рассмотрение 4051 из 4266 поправок к законопроекту о мобилизации. То есть, готово на 95%. Завтра завершат", – говорится в сообщении.

Железняк отметил, что это еще не означает, что документ готов к голосованию во втором чтении в сессионном зале Совета.

"Во-первых, будет еще одно заседание, где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Это тоже завтра. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график пока неизвестен", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, нардепы приступили к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о смотрителях за людьми с инвалидностью I, II и III группы.

После принятия проекта закона №10449 в первом чтении народные депутаты подали в него более 4 тысяч поправок.

Ранее профильный парламентский комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-сообщения военнообязанные смогут по собственному желанию.

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