Будут ли рассылать украинцам электронные повестки: в Раде пришли к общему решению

Народные депутаты Украины, ныне дорабатывающие новый законопроект о мобилизации, решили отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Следовательно, зарегистрировать его и получать оповещения в электронный кабинет военнообязанные смогут по собственному желанию.

От нормы решили отказаться, потому что она не нашла поддержки в профильном парламентском комитете. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на члена Комитета по безопасности, обороне и разведке Федора Вениславского.

По его словам, после исключения из текста законопроекта нормы об обязательной регистрации военнообязанными электронного кабинета призывника и отправки в него уведомлений от ТЦК использование электронного кабинета будет оставаться правом, а не обязанностью гражданина.

"Ключевой момент касается электронного кабинета призывника и возможности оповещения в электронном формате о необходимости явиться в ТЦК и СП. Это фактически альтернатива электронным повесткам – мы от этого тоже отказались, оно не нашло поддержки в комитете. Мы оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность", – отметил Вениславский.

В настоящее время ведутся дискуссии по закреплению в законодательстве сроков уточнения данных для военнообязанных. Также обсуждают варианты представления информации в ТЦК, в частности, речь идет о возможности:

обновления данных во время личного визита в ТЦК;

обновления данных в ЦНАП;

регистрации электронного кабинета, что позволит сделать это онлайн.

На обновление данных у военнообязанных после вступления в силу нового закона о мобилизации будет два месяца.

"Обновить данные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу будет обязанностью граждан. Все военнообязанные должны стать на учет и выполнять свой воинский долг", – отметил член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Напомним, 13 марта стало известно, что в Раду внесли законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает возможность освобождения осужденных от отбывания наказания по прохождению военной службы. В случае его принятия осужденные получат право на условно-досрочное увольнение при службе по контракту.

При этом такую возможность получат не все заключённые. В частности, она не будет распространяться на тех, кто совершал тяжкие преступления, в частности, прости половую свободу и половую неприкосновенность. А по просьбе ВСУ под действие закона не будут подпадать те, кто был осужден за нарушение военной дисциплины и совершение преступлений во время исполнения воинского долга.

Действующее законодательство запрещает мобилизовать осужденных и людей с судимостью даже по их желанию.