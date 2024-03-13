В Раду внесли законопроект о мобилизации осужденных: что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предусмотрено освобождение осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы. В случае его принятия осужденные получат право на условно-досрочное освобождение при условии службы по контракту.

Карта законопроекта №11079 опубликована на сайте украинского парламента. На ресурсе сказано, что по состоянии на среду, 13 марта, документ получен Верховной Радой и передан на рассмотрение руководству.

Полный текст законопроекта отсутствует на сайте ВР.

Как уточнили на официальном Telegram-канале Министерства юстиции Украины, проектом закона №11079 предлагается внести изменения в законодательство, предоставив осужденным право на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания при условии, что они будут служить по контракту.

Эта законодательная инициатива является результатом совместной работы ведомства с народными депутатами, Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

"В случае одобрения законопроекта, которое, уверена, произойдет довольно скоро, осужденные смогут присоединиться к рядам ВСУ. А это тысячи людей, которые могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой важной работе, необходимой в украинской армии", – отметила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В то же время в Минюсте напомнили, что действующее законодательство запрещает мобилизовывать осужденных и людей с судимостью даже по их желанию.

Министр юстиции Денис Малюска ранее рассказал, что из-под возможной мобилизации будут исключены те, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга. Внести эту норму в законопроект просили в Вооруженных Силах.

Кроме того, если документ будет принят, под мобилизацию точно не попадут люди, совершавшие преступления против государства.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва граждан, имеющих судимость. И хотя это предлагается на добровольной основе, в Минюсте выступили за принятие более решительных мер. Там объяснили свою позицию тем, что защита страны считается не просто правом, но обязанностью каждого гражданина.

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