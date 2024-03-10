Законопроект о разрешении на мобилизацию осужденных готов к подаче в Раду, – Малюска

В Украине появятся отдельные военные отряды из осужденных. Соответствующий законопроект уже готов к подаче в парламент.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона. Он также отметил, что эта норма будет рассмотрена в рамках законопроекта о мобилизации.

"Законопроект зарегистрируют в парламенте уже на следующей неделе. Проголосуют за него на ближайшем заседании. Военные попросили, чтобы мы исключили из-под возможной мобилизации тех, кто нарушал военную дисциплину и совершал преступления во время исполнения воинского долга", – отметил чиновник.

По словам Малюськи, военные рядом с собой также не хотят видеть тех, кто совершал преступления против государства. Потому такие категории наверняка под мобилизацию не попадут.

В целом министр заявил, что "существенно не ограничивал бы категории осужденных, которые смогут защищать нашу страну". Однако исключения есть.

Ранее министр юстиции Денис Малюска заявил, что положительно относится к идее мобилизации заключенных в Украине. Однако, по его мнению, не всем приговоренным можно доверить защищать страну.

Как сообщал OBOZ.UA, в новом законопроекте по мобилизации рассматривается возможность призыва в Вооруженные силы граждан, имеющих судимость. И хотя это предлагается на добровольной основе, в Минюсте выступили за принятие более решительных мер. Там объяснили свою позицию тем, что защита страны считается не просто правом, но обязанностью каждого гражданина.

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