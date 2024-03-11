Мобилизация опекунов лиц с инвалидностью: Арахамия объяснил, что изменится в новом законе

С понедельника, 12 марта, Верховная Рада начинает рассмотрение поправок в законопроект о мобилизации. Одной из них будет урегулирован вопрос о людях с инвалидностью I, II и III группы.

Об этом сообщил народный депутат, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, парламентарии будут настаивать на принятии этой поправки.

"В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одно лицо с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе", – отметил он.

Кроме того, таким же образом будет урегулирован вопрос с мобилизацией аспирантов.

"Как и было обещано, независимо от формы обучения, им предоставят отсрочку от мобилизации", – заявил Арахамия.

Как писал OBOZ.UA, в Украине продолжится всеобщая мобилизация, объявленная 24 февраля 2022-го после начала полномасштабного российского вторжения. Отдельные категории военнообязанных могут получить отсрочку – это временное право, возможно равно до тех пор, пока действует обстоятельство, которое дает такую возможность.

24 января председатель Комитета по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич заявил, что правительство на тот момент не вносило никаких доработанных законопроектов о мобилизации.

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