В новом законопроекте есть норма о мобилизации юношей с 18 лет: нардеп объяснил схему. Видео

В новом законопроекте заложена норма о мобилизации юношей с 18 лет. Если документ будет утвержден в той редакции, которая есть сегодня, то эта норма может стать большой проблемой.

Об этом заявил народный депутат Дмитрий Разумков в комментарии "Новости. Live". Он объяснил "схему", по которой на фронт могут попасть молодые люди, в цивилизованных странах считающиеся еще подростками.

"Там есть норма, которая реально позволит мобилизовать людей с 18 лет. Я буду говорить об этом на комитете, но это большая проблема. Потому что там прописано таким образом, если человек пройдет базовую военную подготовку до 18 лет, он получит военную специальность, станет на военный учет, и это приведет к тому, что ТЦК сможет ее мобилизовать в 19 лет", - пояснил Разумков.

Нардеп добавил, что принятие этой нормы чревато уничтожением генофонда государства. Он подчеркнул, что хочет услышать позицию Минобороны по этому поводу.

Отметим, что в таких странах, как Швейцария, Япония, Тайвань совершеннолетие наступает в 20 лет, а, например, в Великобритании, части штатов США и Турции возраст совершеннолетия составляет 21 год. В Украине совершеннолетними числятся люди с 18 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в настоящее время Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Этот процесс народные депутаты могут завершить на следующей неделе (25-31 марта).

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