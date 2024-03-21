"Процесс продолжается": нардеп сказал, когда в Раде рассмотрят все поправки к законопроекту о мобилизации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает рассматривать поправки к законопроекту о мобилизации. Этот процесс народные депутаты могут завершить на следующей неделе.

Об этом в эфире национального телемарафона в среду, 20 марта, сказал заместитель главы комитета Егор Чернев. Он отметил, что комитет может закончить рассмотрение поправок ко второму чтению законопроекта.

Парламентарий отметил, что нардепы рассмотрели почти полторы тысячи поправок.

"В целом процесс продолжается довольно быстро. Я надеюсь, что на следующей неделе мы завершим со всеми 4300 поправками", – сказал Чернев.

При этом он добавил, что сейчас сложно сказать, как будет выглядеть законопроект, потому что не все поправки проходят.

Напомним, что рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации в парламенте было начато с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о надзирателях для людей с инвалидностью I, II и III группы.

Ранее стало известно, что члены комитета поддержали поправку №1197 к законопроекту о мобилизации. Она предусматривает обязательный учет в ТЦК рекомендаций/отношений от воинской части, готовой принять военнообязанного.

Также комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-сообщения военнообязанные смогут по собственному желанию.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил надежду, что масштабы мобилизации на передовую могут быть менее полумиллиона, о которых первоначально заявляли военные. По его словам, такие объемы мобилизации не нужны, если учитывать ротации и вооружение, которое поступает в Украину.

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