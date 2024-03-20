Не смогут отправить куда угодно: в Раде поддержали важную поправку к закону о мобилизации, касающуюся рекрутинга

Члены Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке поддержали поправку №1197 к законопроекту о мобилизации. Она предусматривает обязательный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки рекомендаций/отношений от воинской части, которая готова принять военнообязанного.

Об этом 19 марта сообщил в Facebook народный депутат Владимир Вятрович. Чтобы поправка попала в текст будущего закона, за нее парламентарии еще должны проголосовать в сессионном зале.

Вятрович, как один из авторов указанной поправки, считает, что это изменение поможет продолжить массовый военный рекрутинг.

"Поправка гарантирует, что если человек самостоятельно прибыл в ТЦК с отношением от воинской части, желающей именно этого специалиста взять на конкретную должность, человека отправят именно в эту часть, а не куда угодно", – объяснил нардеп.

По его словам, на заседании Комитета этот вопрос обсуждали бурно. Представители Минобороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины настаивали на праве ограничить рекрутинг только теми подразделениями, которые определены как приоритетные.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее профильный парламентский Комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-оповещения военнообязанные смогут по собственному желанию.

– Нардепы начали рассмотрение поправок в законопроект о мобилизации с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, вопрос о смотрителях для людей с инвалидностью I, II и III группы.

– После принятия проекта закона №10449 в первом чтении народные депутаты подали к нему более 4 тысяч поправок.

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