В Минобороны запретили НЦ и ТЦК игнорировать рекомендательные письма от воинских частей: новый алгоритм рекрутинга в ВСУ
Министерство обороны Украины обновило механизм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Устаревшие подходы пытаются заменить "понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн".
Об этом сообщила пресс-служба МО. На Telegram-канале ведомства опубликовали соответствующую инфографику.
В Минобороны утверждают, что теперь выданное человеку рекомендательное письмо/отношение от воинской части, в которой гражданин желает служить, будет обязательным для учета при дальнейшем оформлении в случае, если в/ч есть в перечне приоритетного комплектования.
Если часть не входит в указанный список, перед выдачей рекомендательного письма человеку, который намерен заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета.
Вакантную должность и воинскую часть кандидат может выбрать через:
– рекрутеров в центрах рекрутинга на базе ЦНАП;
– онлайн-платформы: lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/ru/rabota;
– сайты воинских частей;
– рекрутинговые центры отдельных в/ч;
– ТЦК и СП.
Учебным центрам, органам военного управления и Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки запрещается осуществлять направление личного состава, окончившего подготовку соответствующего уровня, к другим в/ч, кроме в/ч приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами, подчеркнули в Министерстве обороны.
Как ранее писал OBOZ.UA:
– Вручать повестки в Украине могут не только сотрудники ТЦК и СП. Согласно действующему законодательству, приглашения в военкоматы имеют право вручать другие должностные лица.
– Человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации без законных причин. Если военнообязанный избегает военной службы, это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.
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