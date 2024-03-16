В Минобороны запретили НЦ и ТЦК игнорировать рекомендательные письма от воинских частей: новый алгоритм рекрутинга в ВСУ

Министерство обороны Украины обновило механизм рекрутинга в ряды Вооруженных сил. Устаревшие подходы пытаются заменить "понятным механизмом добровольного присоединения к военной службе через центры рекрутинга и онлайн".

Об этом сообщила пресс-служба МО. На Telegram-канале ведомства опубликовали соответствующую инфографику.

В Минобороны утверждают, что теперь выданное человеку рекомендательное письмо/отношение от воинской части, в которой гражданин желает служить, будет обязательным для учета при дальнейшем оформлении в случае, если в/ч есть в перечне приоритетного комплектования.

Если часть не входит в указанный список, перед выдачей рекомендательного письма человеку, который намерен заключить контракт, в/ч должна согласовать привлечение именно этого кандидата с высшим командованием. Тогда рекомендательное письмо будет обязательным для дальнейшего учета.

Вакантную должность и воинскую часть кандидат может выбрать через:

– рекрутеров в центрах рекрутинга на базе ЦНАП;

– онлайн-платформы: lobbyx.army; www.work.ua/zsu; defence.robota.ua; www.olx.ua/ru/rabota;

– сайты воинских частей;

– рекрутинговые центры отдельных в/ч;

– ТЦК и СП.

Учебным центрам, органам военного управления и Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки запрещается осуществлять направление личного состава, окончившего подготовку соответствующего уровня, к другим в/ч, кроме в/ч приоритетного комплектования в соответствии с предоставленными рекомендательными письмами, подчеркнули в Министерстве обороны.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Вручать повестки в Украине могут не только сотрудники ТЦК и СП. Согласно действующему законодательству, приглашения в военкоматы имеют право вручать другие должностные лица.

– Человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации без законных причин. Если военнообязанный избегает военной службы, это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

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