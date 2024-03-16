Кто имеет право вручать повестки мужчинам в Украине и что грозит за уклонение от мобилизации: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанным гражданам вручают повестки в ТЦК и СП. Получить приглашение в военкомат можно не только по месту жительства, но и в общественных местах.

При этом за игнорирование повестки может наступить как административная, так и уголовная ответственность. OBOZ.UA выяснил, кто имеет право вручать повестки мужчинам в Украине и что грозит за уклонение от мобилизации.

Стоит отметить, что вручать повестки мужчинам могут не только сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Согласно действующему законодательству, приглашения в военкоматы могут вручать другие должностные лица.

К таким относятся руководители учреждений, организаций и предприятий, где работает военнообязанный гражданин. Также повестку может принести руководитель ЖЭК или ОСМД.

Кроме того, повестку могут вручить представители органов местного самоуправления. При этом стоит учитывать, что законодательство не запрещает оповещать военнообязанных о необходимости прибыть в ТЦК и СП в общественных местах.

Законодательство гласит, что за нарушение правил воинского учета, уклонение от постановки на учет можно получить административное наказание в виде штрафа от 3400 до 5100 гривен. За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации штраф может достигать 34 тыс. гривен.

Уголовная ответственность может наступить после того, как человек прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе, получил мобилизационное распоряжение, но проигнорировал его. В таком случае суд может отправить человека в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

Ранее сообщалось, что ряд законных оснований, в частности, различные заболевания дают право на освобождение от мобилизации. Получить отсрочку или полное освобождение от службы могут украинцы, у которых диагностированы заболевания нервной системы и расстройства психики.

Напомним, согласно законодательству, человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации. Однако если военнообязанный все же избегает военной службы, это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.