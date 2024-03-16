Какие заболевания нервной системы и расстройства психики являются основанием для признания непригодным к мобилизации: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Однако ряд законных оснований, в частности, различные заболевания дают право на освобождение от мобилизации.

Получить отсрочку или полное освобождение от службы могут украинцы, у которых диагностированы заболевания нервной системы и расстройства психики. OBOZ.UA выяснил, какие болезни ЦНС являются основанием для признания непригодным к мобилизации.

Стоит отметить, что летом 2023 года Министерство обороны Украины существенно сократило перечень диагнозов, которые давали право на отсрочку от мобилизации. Таким образом некоторые военнообязанные, которые ранее считались непригодными, могут быть призваны в ВСУ.

Приказ Минобороны №490 от 18 августа 2023 года "Об утверждении изменений в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" говорит о том, что перечень заболеваний, с которыми не брали войска, существенно сократился.

Что касается заболеваний нервной системы, то теперь основанием для признания непригодным для мобилизации являются такие диагнозы:

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепной и внутризвоночный абсцесс);

– прогрессирующие, со значительными нарушениями функций системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

– эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

– быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Кроме того, освобождаются от прохождения службы люди, у которые есть расстройства психики. Исключить из воинского учета могут людей с такими диагнозами:

– резко выраженные стойкие психические расстройства;

– расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

– шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

– невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

– резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Напомним, согласно законодательству, человек не может по собственному желанию отказаться от мобилизации. Однако если военнообязанный все же избегает военной службы, это может повлечь как административную, так и уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области военнообязанный мужчина получил повестку, однако отказался служить по мобилизации. Он заявил, что в армию ему мешают пойти плохое зрение и нежелание нести военную службу.