После переоценки потребности в мобилизации 500 тысяч украинцев нет, – Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что заблокированное финансирование США может поступить уже в этом месяце. Поэтому масштабы мобилизации на передовую могут быть меньше полумиллиона, о которых первоначально заявляли военные.

Об этом он сказал в интервью Bloomberg. По его словам, такие объемы мобилизации не нужны, если учитывать ротации и вооружение, которое поступает в Украину.

"Мы будем продолжать борьбу, если у нас будет поддержка наших союзников в поставках артиллерийских снарядов, ракет большой и средней дальности", – сказал Шмыгаль.

В то же время он предположил, что 60 млрд долларов от США, предоставление которых заблокировано в Конгрессе, Украина может получить уже в марте "или максимум в следующем месяце". Премьер добавил, что украинские чиновники ведут активный диалог с конгрессменами от обеих партий.

Как писал OBOZ.UA, члены Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке поддержали поправку №1197 к законопроекту о мобилизации. Она предусматривает обязательный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки рекомендаций/отношений от воинской части, готовой принять военнообязанного.

Ранее профильный парламентский Комитет решил отказаться от нормы об обязательной регистрации электронного кабинета призывника. Зарегистрировать его и получать интернет-сообщения военнообязанные смогут по собственному желанию.

Нардепы приступили к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации с 11 марта. Среди вопросов, которые должны быть урегулированы, – вопросы о надзирателях для людей с инвалидностью I, II и III группы.

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