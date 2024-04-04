Украина может создать оружие сдерживания. Тогда Кремль дважды подумает, атаковать ли нас ракетами. Интервью с Харой

Страна-оккупант Россия строит железную дорогу в Крым, она будет проходить вдоль побережья Азовского моря через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ведь без Керченского моста временно оккупированный полуостров превращается в остров. Паромная переправа, работающая через раз, не в счет.

Однако эта новая железная дорога является законной целью для Сил обороны Украины, причем даже более достижимой, чем Керченский мост.

По информации Министерства цифровой трансформации, Украина смогла в десять раз увеличить производство беспилотников дальностью 1000 километров. Если это производство будет масштабировано, БПЛА де-факто превратятся в оружие сдерживания, ведь врагу придется дважды подумать, прежде чем атаковать Украину ракетами, – в ответ он может получить рой дронов уже на своей территории, которые будут направлены на критические объекты. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

– Россия строит железную дорогу вдоль побережья Азовского моря. Она должна соединить Ростов-на-Дону с временно оккупированным Крымом и проходить через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Считаете ли вы, что сам факт такого строительства свидетельствует о том, что Керченский мост уже не рассматривается оккупантом как надежный путь снабжения всем необходимым своей крымской группировки? Считаете ли вы, что эту железную дорогу можно уничтожить имеющимися у Сил обороны средствами?

– По информации Кирилла Буданова, эта железная дорога почти завершена. Понятно, что Крым фактически остров, если нет моста. Ведь в таком случае сообщение возможно только через материковую Украину или паромную переправу. Паромная переправа в Керченском проливе работает даже летом не каждый день, уже не говоря о зимнем периоде.

Это ограничивает возможность поддержки оккупационного контингента в Крыму, обеспечение жизнедеятельности жителей полуострова и самое главное – пропускную способность, чтобы поддерживать группировку сил и средств на оккупированной части материковой Украины.

Поэтому понятно, что они озабочены этой проблемой. Совершенно ясно, почему они начали строить эту железную дорогу. Особенно на фоне того, что Силы обороны уничтожили большие десантные корабли, которые использовались в качестве паромов, чтобы перевозить технику, боеприпасы, людей.

Понятно, что задачей наших военных будет уничтожение этой инфраструктуры, чтобы у противника не было возможности держать в Крыму оккупационный контингент, чтобы он в конце концов покинул полуостров. А мы поможем им в этом, даже откроем коридор через некоторое время.

Следовательно, это важное событие для противника, но с теми средствами, которые предоставляют нам партнеры, да еще при условии, что украинские Силы обороны продвинутся немного ближе к этой железной дороге, чтобы доставать обычными средствами, а не только дорогими ракетами, она может быть уничтожена. .

– Министр цифровой трансформации Федоров заявил, что Украина в десять раз увеличила производство БПЛА дальностью 1000 километров. В этом контексте хотела бы вспомнить недавний случай: беспилотники атаковали завод "Шахедов" в Алабуге и НПЗ в Нижнекамске в Татарстане. Можно ли уничтожить эту новую железную дорогу, о которой говорилось выше, с помощью беспилотников? Какие еще возможности это дает Украине?

– Конечно, по отдельным участкам этой железной дороги, по узлам могут быть нанесены удары дронами. Но такая инфраструктура может быть отремонтирована довольно быстро. У россиян наверняка уже есть определенный запас комплектующих и запчастей.

Но самое главное – это количество дронов. Украинцы продемонстрировали изобретательность в том, чтобы фактически с помощью коммерческих технологий создавать мощное оружие, которое Россия, обладающая чрезвычайно мощным оборонно-промышленным комплексом, не способна останавливать.

Поэтому самая главная задача – это масштабирование. Если дронов дальностью на 1000 км и больше будет в достаточном количестве, мы сможем уничтожать ключевые объекты, связанные с военной и критической инфраструктурой России, поддерживающей войну.

Пока же мы видим единичные атаки. Нам нужно довести количество дронов до такого уровня, чтобы россияне дважды подумали, нужно ли наносить удары по какому-то украинскому городу, уничтожать жилой дом, если в ответ целый рой дронов полетит в Россию и уничтожит какой-то важный объект инфраструктуры.

Итак, когда у нас будет достаточное количество дронов, это уже будет и оружием сдерживания. Пока такого количества у нас, конечно, нет.

– В сводке Генштаба говорится, что российская оккупационная армия продолжает атаковать на востоке и пытается прорвать нашу оборону. Однако враг применяет традиционные средства ведения войны – большое количество живой силы, артиллерию и т. д. В то же время Украина делает ставку на современные средства ведения войны. По вашим оценкам, насколько критическая ситуация на фронте сегодня, когда темпы помощи от наших партнеров замедлились, а у оккупантов нет проблем с количеством устаревшего вооружения и пушечного мяса?

– Пока идет война, понятно, что мы можем где-то отступать, где-то наступать. Очевидно также, что существует дисбаланс в ресурсах. Ведь Россия, руководствующаяся принципом "бабы еще нарожают", имеет 142-миллионное население, Украина – 35-миллионное.

Асимметрично можно отвечать только с применением высокотехнологичных средств, в частности дронов. Действительно, мы самостоятельно производим определенные виды вооружений, но очень зависимы от наших западных партнеров. Мы фактически исчерпали оставшийся с советских времен запас вооружений, исчерпали и украинский. И сейчас нуждаемся и в снарядах, и в системах вооружения от партнеров. Думаю, опасность будет оставаться, пока эта война не завершится.

Но позитив в том, что наши партнеры осознали сложность ситуации и свою ответственность перед Украиной. Самое главное, что они понимают: мы уничтожаем агрессивный потенциал, который может быть направлен против них.

Мы видели чешскую инициативу по поставке Украине боеприпасов. Они достаточно быстро ее реализовали, ведь для чехов было важно, чтобы украинцы выжили, чтобы у них были снаряды. При этом безразлично, где именно их купить.

Я бы не сказал, что ситуация критическая. Она напряженная. Очевидно, что россияне будут пытаться прорываться даже там, где они не очень хорошо подготовлены. Они готовы положить десять своих нетренированных и неэкипированных солдат за двух хорошо подготовленных и экипированных украинских солдат. Они не считаются с потерями и используют это как преимущество.