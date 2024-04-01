"Украина в десять раз увеличила производство БПЛА": Федоров рассказал о новых дронах дальнего действия

Украина в десятки раз увеличила производство дронов дальнего действия по сравнению с 2023 годом. Большинство могут пролететь от 700 до 1000 километров, но есть и те, радиус действия которых превышает 1000 километров.

Производство БПЛА прокомментировал в интервью немецкому Welt министр цифровой трансформации нашей страны Михаил Федоров. Журналист задал ему вопрос касательно ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим целям на территории РФ.

Федоров ответил, что "военные могут лучше прокомментировать детали этих операций".

Министр рассказал, что Украина нарастила производство собственных беспилотников.

"Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 км", – сообщил чиновник.

По его мнению, первые прототипы дронов с искусственным интеллектом могут появиться на фронте уже к концу 2024 года. О большом количестве таких БПЛА речь пока не идет.

В целом в 2024 году Украина планирует произвести более миллиона собственных дронов.

Как писал OBOZ.UA:

– 1 апреля президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и представителями правительства, которое касалось поставок дронов на фронт. Были приняты важные решения по упрощению процедуры закупок, импорту комплектования, наращиванию производства снарядов для БПЛА и обучению операторов.

– Ранее волонтер, специалист по аэроразведке Юрий Касьянов рассказал, как Силы обороны используют советские беспилотники в условиях нехватки FPV.

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