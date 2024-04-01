'Потребности фронта постоянно меняются': Зеленский провел совещание с военными и чиновниками относительно дронов для ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военными и представителями правительства, которое касалось поставок дронов для украинского войска. По итогам встречи приняты важные решения по упрощению процедуры закупок, импорту комплектования, наращиванию производства снарядов для БПЛА и обучению операторов.

"Вместе с военными и представителями правительства провели почти трехчасовое, максимально конкретное совещание по дронам. Обновили и детализировали планы производства на текущий год по всем типам беспилотников: FPV, бомбардировщикам, разведчикам, а также по дальнобойным дронам для особых задач", – сообщил Зеленский в официальном Telegram-канале.

По словам главы государства, на совещании также обсудили, как обеспечить гибкость украинского ОПК.

"Потребности фронта постоянно меняются. Наши производители должны своевременно реагировать на них", – заявил президент.

По итогам заседания были приняты важные решения, рассказал Зеленский. Они касаются упрощения процедур закупок, импорта комплектования, наращивания производства снарядов для беспилотников и обучения операторов.

"Проект построения комплексной системы управления средствами РЭБ для защиты наших воинов и техники от российских беспилотников. Систему уже тестируют по отдельным направлениям. Запланировали масштабирование проекта на весь фронт", – сообщил президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что военные РФ формируют мобильные огневые группы для "смягчения угроз" ударов украинских БПЛА, однако им будет сложно сделать это в ближайшем будущем. Россияне жалуются на бюрократию и то, что власти отдают приоритет защите стратегических объектов только в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

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