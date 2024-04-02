Оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, за сутки на фронте произошло 71 боевое столкновение – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает активно атаковать на востоке Украины с целью прорвать оборону ВСУ. За сутки 1 апреля на фронте произошло 71 боевое столкновение.

Самые активные боевые действия были на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 2 апреля.

В течение суток войска РФ нанесли 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершили 126 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 дронов типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 9 ударных БПЛА были уничтожены.

Под авиационными ударами были населенные пункты Поповка Черниговской области; Середина-Буда, Луговка Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина Харьковской области; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области; Песчаное, Терны, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Уманское, Яснобродовка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Карловка, Орловка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Золотая Нива Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино Запорожской области, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки оккупанты 4 раза атаковали позиции наших войск.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по наземной станции управления БПЛА, средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, складу боеприпасов и одному району сосредоточения личного состава врага.

Напомним, на Бахмутском направлении российские войска сконцентрировали свои силы в направлении города Часов Яр. Они проводили штурмы Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, однако не добились тактических успехов.

Ранее сообщалось, что главной поддержкой Украины в войне против РФ должны быть конкретные решения партнеров и конкретные поставки вооружения, а не заявления и "глубокая обеспокоенность". Многие западные политики до сих пор балансируют между страхом эскалации и желанием не допустить победы страны-агрессора.

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