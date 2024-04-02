Должны быть не заявления, а конкретные решения: эксперт рассказал, что не так с западной помощью Украине

Главной поддержкой Украины в войне против РФ должны быть конкретные решения партнеров и конкретные поставки вооружения, а не их заявления и "глубокая обеспокоенность". Многие западные политики до сих пор балансируют между страхом эскалации и желанием не допустить победы страны-агрессора.

Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. "Если в заявлениях звучит, что Украина защищает не только себя, а всю Европу, весь западный мир, то тогда это наша общая война. И тогда действительно нужно предоставлять Украине все те силы и средства для того, чтобы она остановила российскую агрессию, освободила свои территории и действительно нанесла Российской Федерации стратегическое поражение в Украине", – отметил он.

В том случае, если это только заявления, они не дадут нашим военным достаточное количество средств для того, чтобы реализовать эти задачи.

По словам Попова, многие западные лидеры в вопросе поддержки Украины балансируют между страхом эскалации и желанием не допустить российской победы. Учитывая это, для многих политиков сценарием является продолжение войны в Украине и недопущение этой войны на территорию стран-членов НАТО.

С другой стороны, они не предоставляют Украине достаточно средств для того, чтобы наши военные могли начать серьезное наступление, что якобы может увеличить риски эскалации со стороны РФ.

Попов также прокомментировал ситуацию с поддержкой Украины со стороны США, которую Конгресс будет рассматривать уже после пасхальных каникул. Они действительно оказались важнее согласования помощи для нашего государства, которое дает отпор российской агрессии. Однако, считает эксперт, у Украины еще есть шанс ее получить – окном возможностей является апрель и май, то есть время до активной фазы выборов в Штатах.

"Конечно, хотелось бы, чтобы помощь продолжалась до достижения целей. И мы понимаем, что чем ближе к выборам в США, это не только президентские, это выборы Конгресса и части Сената, тем меньше шансов на то, что украинский вопрос попадет в повестку дня. Особенно когда начнутся президентские дебаты, то вряд ли кто-то захочет менять что-либо в вопросе помощи Украине", – сказал он.

По словам Попова, украинские дипломаты делают все возможное, чтобы в любом виде получить эту помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина на третий год полномасштабной войны делает шаги по развитию отечественного военно-промышленного комплекса, чтобы избежать тотальной зависимости от западной помощи. Однако "время потеряно" и сегодня страна не может от нее отказаться, а промедление таких партнеров как США дорого стоит, заявил экс-замначальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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