Украина на третий год полномасштабной войны делает шаги по развитию отечественного военно-промышленного комплекса, чтобы избежать тотальной зависимости от западной помощи. Однако "время потеряно" и сегодня страна не может от нее отказаться, а промедление таких партнеров, как США, дорого стоит.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его словам, американцы могут помогать Украине сейчас, но продолжают выдерживать паузу.

"Вспомните, как десять лет обсуждали, когда достроят патронный завод после того, как потеряли завод в Луганске. И производственные площади выбирали, и конструкторскую документацию подготовили, но все равно что-то не так. Вопросы безопасности Украины медленно, но четко передвигались. Поэтому мы пока не можем отказаться от помощи Западу", – отметил военный эксперт.

Он убежден, что у США уже сейчас есть возможность помогать Украине, но пауза длится пять месяцев и за нее платят украинцы.

"Не знаю, о чем думает Майк Джонсон (спикер Палаты представителей. – Ред.). Я бы посоветовал ему почитать историю Второй мировой войны, историю Перл-Гарбора. Мне бы очень не хотелось, чтобы эта история повторилась для американцев. Но очень хотелось бы, чтобы они это помнили, делали выводы и соответствующим образом вели себя", – заявил Романенко.

Генерал-лейтенант вспомнил, как в Киев приезжал советник американского лидера Джейк Салливан. Когда его спросили об ATACMS, он ответил, что США пока не готовы предоставить Украине эти ракеты, потому что уже передавали. Украинская сторона отметила, что это были лишь единицы ATACMS, которые, однако, ВСУ эффективно использовали, но позиция американцев была неизменной.

Так же, говорит Романенко, Вашингтон реагирует на нарушение российскими ракетами воздушного пространства стран НАТО.

"Байден сделал заявление, что США будут действовать как член НАТО, если будет нападение хотя бы на одну страну Североатлантического союза. Впрочем, мы помним, что, кроме 11 сентября, Статья 5 Устава НАТО нигде не работала. Вспомните, как российская ракета залетела на территорию Польши (речь идет об атаке РФ по Украине 15 ноября 2022 года, в результате которой был взрыв в польской деревне Пшеводув и погибли двое местных жителей. – Ред.). Но даже здесь Статья 5 не сработала", – возмутился генерал-лейтенант.

По его мнению, со временем российский диктатор Путин докажет и Польше, и другим странам Североатлантического альянса, что он понимает только силу.

"Вспомните, как Турция сбила российский самолет на турецко-сирийской границе (24 ноября 2015 года. – Ред.). Да, Эрдоган извинился, турецких летчиков посадили в тюрьму, впоследствии Турция снова начала торговать с Россией. Но после этого россияне больше не провоцировали турок. Поляки со странами НАТО тоже придут к этому, но нужно время", – убежден Романенко.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает создавать информационные предпосылки для оправдания возможной эскалации против стран-членов НАТО в будущем. В частности, Москва хочет, чтобы российские федеральные законы полностью обеспечивались в постсоветских странах, где бездействует юрисдикция Кремля.

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