Администрация Байдена пока не готова объявить о поставках Украине ракет ATACMS, – Салливан

Соединенные Штаты еще не готовы объявить о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине. Однако администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по поддержке нашей страны в войне с РФ.

Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Он рассказал об "очень конструктивных обсуждениях нашей военной поддержки и необходимых возможностях, которые сделают поддержку эффективной".

"О ракетах ATACMS я разочарую вас, но скажу, что мне нечего объявить сегодня. Когда мы сможем чем-то поделиться, то мы это сделаем", – так Салливан ответил на вопрос о поставках дальнобойного оружия.

Также советник Байдена в очередной раз заверил, что законодатели США поддержат запрос президента на деньги для поддержки Украины. Ранее, напомним, в Америке начали говорить о планах А и Б по проведению соответствующего законопроекта с финансированием такой поддержки. "Я уверен, мы успешно выполним план А, не думаю, что нам сегодня нужно говорить о плане Б", - сказал представитель администрации США.

Салливан добавил, что "Байден работает каждый день, чтобы протолкнуть этот пакет в Палате представителей".

Как сообщал OBOZ.UA, пока нет прогресса в перспективе предоставления Украине дальнобойных ракет. Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он считает, что Украине следует рассчитывать на собственные силы.

Еще в феврале информационное пространство всколыхнуло сообщение о том, что США могут передать Украине ракеты ATACMS большей дальности. Согласно имеющейся информации, запрос на их предоставление уже рассматривается. Если мы получим то, о чем так долго говорят, то какие ракеты и по каким целям мы сможем их применять? С этим OBOZ.UA разбирался здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!