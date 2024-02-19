США могут предоставить Украине новый вариант ракеты ATACMS большей дальности: в NBC узнали детали обсуждений

После многочисленных запросов от украинских чиновников администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине новых мощных баллистических ракет ATACMS большой дальности. Это позволит Украине ударить глубже внутри контролируемого Россией Крымского полуострова.

Об этом сообщает NBС News, ссылаясь на комментарии двух официальных лиц США, имена которых не указаны. Как отмечается, в начале прошлого года США начали поставлять Украине ракетные системы ATACMS, однако это были преимущественно более старые версии ATACMS средней дальности.

В случае если республиканцы будут продолжать блокировать поставки военной помощи США Украине, Белый дом может обратиться к союзнику для предоставления Киеву ракет ATACMS большей дальности, которые смогут добраться до оккупированного Россией Крыма.

Но финансирование США для поставок оружия в Украину остается неопределенным из-за сопротивления бывшего президента Дональда Трампа и его союзников-республиканцев в Конгрессе. На прошлой неделе Сенат принял пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 миллиардов долларов. Однако пока неясно, проголосует ли за него Палата представителей, которая контролируется Республиканской партией, и если да, то когда она это сделает, а также будет ли этот пакет одобрен.

Представители оборонного ведомства сообщили NBC News, что запасы ATACMS ограничены и что их отправка в Украину невозможна без выделения средств на пополнение запасов США.

Согласно словам двух американских чиновников, если Конгресс утвердит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ракеты большой дальности ATACMS в один из первых пакетов военной помощи, финансируемый этими средствами. Они также отметили, что в США есть готовые боеприпасы и артиллерия, которые могут быть немедленно отправлены в Украину в случае одобрения финансирования.

Официальные лица не исключают возможность обратиться к союзникам с просьбой предоставить ракеты Украине и пополнить свои запасы ATACMS.

"Без дополнительного законопроекта о финансировании у нас пока нет пакета помощи в сфере безопасности, который можно предоставить Украине. В то же время я не буду рассуждать о содержании каких-либо будущих пакетов, если будет принято дополнение. Мы сообщим вам, если это изменится и если у нас будет новый пакет для объявления", – дал официальный комментарий представитель министерства обороны США.

Ранее колумнист Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что если Вашингтон не окажет помощь Украине, это приведет к серьезным и глобальным последствиям, которые подорвут политику США на много лет вперед. Несмотря на то что Европа оказывает значительную финансовую поддержку украинским войскам, она не может обеспечить необходимое боевое оборудование, которое на этот момент чрезвычайно важно для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Камала Гаррис заявила, что у Вашингтона нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только план "А" – поддержка Украины и обеспечение ее всем необходимым.

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