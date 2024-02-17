У США нет плана 'Б' относительно Украины, есть только план 'А', – Гаррис

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана на случай блокирования помощи Киеву Конгрессом. У Белого дома есть только один план "А" – поддержка Украины и обеспечение ее всем необходимым.

С соответствующим заявлением Гаррис выступила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля. В частности, она выразила уверенность в том, что пакет помощи Украины все же будет принят Конгрессом.

"Я убеждена, что пакет дополнительной помощи для Украины, если его поставить на голосование в Палате представителей, будет принят", – сказала вице-президент.

Харрис добавила, что у Белого дома есть только один план – "план А", то есть поддержка Украины всем, что ей необходимо.

"Я подчеркиваю, что индикаторы того, где мы должны быть – это поддержка двухпартийная, в двух палатах конгресса", – сказала она.

В свою очередь Зеленский заявил, что Украина очень рассчитывает на положительное решение Конгресса, потому что этот пакет помощи – "жизненно важный".

"Мы не рассматриваем на сегодняшний день альтернативы. Потому что мы рассчитываем на США как на нашего стратегического партнера. Если мы говорим об альтернативе, это означает, что это не стратегический наш партнер. Вот почему я не рассматриваю такую альтернативу. ... Считаю ли я, что это предательская позиция? Нет, потому что я не думаю, что наш стратегический партнер может не позволить себе не поддержать Украину", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Харрис заявила в Мюнхене, что администрация президента Джо Байдена продолжит работать при поддержке двухпартийного большинства с обеими палатами Конгресса для выделения пакета помощи для Украины. В свооей речи она также сказала, что НАТО сегодня – сильнее, чем когда-либо, его восточный фланг в Европе значительно усилен присутствием сил США.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв до 28 февраля, не рассмотрев законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95,3 млрд долларов.

Ранее верхняя палата Конгресса, Сенат США, поддержала этот документ. Согласно законопроекту, из общей суммы для Украины предусмотрено 60 млрд долларов.

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