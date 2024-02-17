Администрация Байдена продолжит работать с Конгрессом о принятии пакета помощи Украине – Гаррис

Администрация президента США Джо Байдена продолжит работать с Конгрессом, чтобы принять пакет помощи для Украины. США преданы своим обязательствам перед союзниками в НАТО, а сам Альянс – сильнее, чем когда-либо, его восточный фланг в Европе значительно усилен присутствием американских сил.

Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности заявила вице-президент США Камала Гаррис. "При поддержке двухпартийного большинства в обеих палатах Конгресса США мы будем работать, чтобы обеспечить критически важное вооружение и ресурсы, которые так нужны Украине", – сказала она.

Гаррис напомнила, что два года назад также принимала участие в Мюнхенской конференции – накануне полномасштабного нападения РФ на Украину.

"Многие думали, что Киев падет за считанные дни. Несмотря на это, умение и смелость Украины, вместе с лидерством президента Зеленского и коалиции 50 государств, которую возглавили США, позволили Украине достичь того, что, как многие думали, – невозможного. Сегодня. Киев – свободный и сильный", – заявила она.

Вице-президент США добавила, что война, которую ведет президент РФ Владимир Путин, уже стала "очевидным провалом для России", ведь Украина вернула более половины захваченных врагом территорий, а РФ понесла значительные потери.

"Мы также заставили Россию понести экономические расходы за ее агрессию. И вместе с нашими партнерами в Группе семи мы заморозили суверенные активы России и четко дали понять, что РФ должна заплатить за ущерб, нанесенный Украине. Я приветствую недавнее решение ЕС о 54 млрд долларов в поддержку Украины, вдобавок к более чем 100 млрд долларов, которые наши европейские союзники и партнеры уже выделили", – заявила она.

По словам Гаррис, приверженность США своим обязательствам перед союзниками в НАТО – "центральная" в подходе к мировой безопасности.

"И я верю, как я уже говорила ранее, что НАТО – самый великий военный альянс, который когда-то был в мире", – заявила она.

Вице-президент напомнила, что статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне была применена только раз – после теракта Аль-Каиды 11 сентября 2001 года, "и НАТО были рядом с США".

Ныне НАТО – сильнее, чем когда-либо, а его восточный фланг в Европе значительно усилен, в частности, присутствием американских сил. Однако европейские партнеры также выполняют свою часть обязательств и все чаще отвечают цели тратить минимум 2% ВВП на оборону.

Гаррис добавила, что роль глобального лидера для США, сотрудничество с партнерами и борьба за демократию в стране и в мире – в интересах всех американцев. И подход администрации Байдена – не "благотворительность", это отвечает стратегическим интересам Вашингтона, ведь обеспечивает американцев, поддерживает рабочие места и укрепляет каналы поставок.

"Представьте, если бы Америка отвернулась от Украины и покинула наших союзников в НАТО, отошла от наших обязательств в соответствии с Уставом НАТО. Представьте, как бы мы легкомысленно отнеслись к Путину или даже поощрили его. История подсказывает ответ. Если ничего не делать, пока агрессор безнаказанно врывается к своему соседу, он пойдет дальше. И в случае Путина это означает, что вся Европа будет в опасности", – предостерегла вице-президент.

По ее словам, когда Америка "изолировалась, угрозы только росли", поэтому США обязаны поддерживать демократию, защищать международные правила и нормы, поддерживать своих друзей и союзников – это представляет идеалы Америки.

"И американский народ знает, что это то, что делает нас сильными. Так что не ошибайтесь, американский народ сделает это и Америка продолжит быть лидером", – резюмировала Гаррис.

Как сообщал OBOZ.UA, Палата представителей Конгресса США ушла на перерыв, не рассмотрев законопроект о выделении $95,3 млрд помощи Украине, Израилю и Тайваню. Она вернется к работе 28 февраля.

13 февраля Сенат США поддержал этот документ. Согласно ему, из общей суммы для Украины предусмотрено 60 млрд долларов.

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